Блинкен заявил, что США намерены привлечь Китай к ответственности

"Госсекретарь подтвердил, что США будут работать со своими союзниками и партнерами над защитой наших общих ценностей и интересов, чтобы привлечь КНР к ответственности за ее усилия, угрожающие стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе в Тайваньском проливе, и подрыв ею основанной на нормах международной системы", - говорится в сообщении, распространенном Госдепартаментом США.

Кроме того, глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США продолжат "отстаивать права человека и демократические ценности, в том числе в Синьцзяне, Тибете и Гонконге". Блинкен также призвал "КНР присоединиться к международному сообществу в осуждении военного переворота в Мьянме".

Госсекретарь также передал Ян Цзечи наилучшие пожелания в новом году по лунному календарю (наступит в ночь с 11 на 12 февраля).

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в пятницу заявил, что китайские власти будут избегать конфронтации с администрацией президента США Джо Байдена, они планируют развивать двусторонние отношения с Вашингтоном, устраняя существующие разногласия.

По словам дипломата, на международной арене преобладают тенденции, способствующие мирному развитию и укреплению взаимовыгодного сотрудничества. Он подчеркнул, что экономический рост Китая способствует глобальному прогрессу. Официальный представитель уточнил, что при выстраивании отношений с Вашингтоном китайская сторона будет неизменно защищать свой суверенитет и отстаивать национальные интересы.

Как заявил в четверг Джо Байден, Соединенные Штаты считают Китай главным конкурентом, но готовы к сотрудничеству, если это соответствует американским интересам. По его словам, Вашингтон будет противостоять Пекину с "позиции силы", "улучшая ситуацию внутри США, работая с союзниками и партнерами, а также восстанавливая свою роль в международных организациях".