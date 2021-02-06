В Китае предостерегли США от вмешательства во внутренние дела страны

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов должны воздержаться от вмешательства во внутренние дела КНР, поскольку китайское руководство не оставит без внимания подобные посягательства и примет меры для защиты суверенитета и безопасности своей страны. Об этом заявил в субботу член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Вашингтон должен соблюдать принцип "одного Китая" и договоренности, которые были достигнуты между нашими странами, - приводит его слова сайт МИД КНР. - Все вопросы, касающиеся Гонконга, Синьцзяна и Тибета, относятся ко внутренней политике КНР, и никто в мире не вправе в них вмешиваться".

Как уточнил Ян Цзечи, Пекин не намерен терпеть "попытки оклеветать Китай". "Мы продолжим твердо отстаивать государственный суверенитет и безопасность нашей страны, интересы, от которых зависит ее развитие ", - подчеркнул он.

По словам члена Политбюро, китайская сторона также советует руководству США не забывать, что остров Тайвань - неотделимая часть КНР. "Мы настаиваем, чтобы Соединенные Штаты исправили ошибки, которые были допущены в последнее время", - добавил Ян Цзечи.