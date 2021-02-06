Фермеры в Индии заблокируют дороги в знак протеста против новых законов

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 февраля. /ТАСС/. Объединения и профсоюзы индийских фермеров, которые уже два месяца организуют выступления против новых законов о сельском хозяйстве, объявили в субботу акцию по блокированию ведущих автомобильных дорог в разных районах Индии. Как сообщили журналистам в руководстве главного организатора протестов "Саньюкт Кисан Морчха" ("Объединенный крестьянский фронт"), фермеры перекроют автомагистрали между 12:00 и 15:00 (с 09:30 до 12:30 мск) по всей стране, кроме штатов Уттар-Прадеш и Уттаракханд, а также Нью-Дели.

"Блокады дорог не будет в штатах Уттар-Прадеш и Уттаракханд, дороги будут перекрыты в остальной части страны, за исключением Дели", - сказал в субботу в эфире местных телеканалов один из руководителей этой организации Ракеш Тикаит.

Организаторы протестов решили не проводить блокаду дорог в двух названных штатах и столице поскольку, по их словам, они имеют информацию, что там могут произойти столкновения, а фермеры намерены провести "полностью мирный" протест.

При этом Тикаит отметил, что машины скорой помощи, школьные автобусы, пожарные машины и автомобили других экстренных служб не будут задерживаться.

По всей стране полиция предпринимает повышенные меры безопасности в преддверии этой акции. Несмотря на обещания протестующих не устраивать акции в Нью-Дели, на перекрестках города дежурят усиленные наряды полиции. По информации телеканала NDTV, глава полиции Нью-Дели комиссар Шривастава в пятницу провел встречу с офицерами и обсудил меры безопасности в городе. Полиция сообщила, что будет следить и за контентом в социальных сетях, чтобы пресекать возможные провокации и призывы к насилию.

Протесты против новых законов

Акция по блокированию дорог станет первой массовой акцией фермеров после "парада тракторов" 26 января в Нью-Дели, в результате которого погиб человек. В этот день, когда Индия отмечала национальный праздник День республики, группа фермеров на тракторах, в основном из числа сикхов-пенджабцев, двинулась в центр столицы, дошла до Красного форта, полиция оттеснила протестующих с территории этой исторической крепости. При столкновениях с полицейскими погиб один человек. Власти заявляют, что почти 500 правоохранителей получили травмы в столкновениях, протестующие утверждают, что несколько десятков их сторонников получили тяжелые ранения.

Тысячи представителей объединений фермеров и крестьян с конца ноября прошлого года проводят акции протеста в окрестностях округа Дели, требуя отменить новые законы о сельском хозяйстве. Законы предусматривают повышение доходов фермеров путем предоставления им возможности продавать свою продукцию на коммерческом рынке в любой точке страны. Протестующие же полагают, что на деле эти законы дают большую власть перекупщикам, а также приведут к отмене гарантированной минимальной закупочной цены на сельхозпродукцию.

Несколько раундов переговоров с центральными властями пока ни к чему не привели: протестующих интересует лишь полная отмена законов, в то время как правительство готово обсуждать только поправки к ним.