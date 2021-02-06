Президент ФРГ назвал энергетические отношения последним мостом между Россией и Европой

БЕРЛИН, 6 февраля. /ТАСС/. Энергетические отношения являются едва ли не последним мостом между Россией и Европой, который не следует разрушать. Такое мнение выразил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в опубликованном в субботу интервью газете Rheinische Post , комментируя призывы к прекращению строительства газопровода "Северный поток - 2", которые с новой силой зазвучали в ЕС в свете ситуации вокруг Алексея Навального.

"После последовательного ухудшения отношений за прошедшие годы связи в сфере энергетики остаются чуть ли не последним мостом между Россией и Европой. Обе стороны должны задуматься, стоит ли разрушать полностью и бесповоротно этот мост", - сказал он.

"Я считаю, что разрушение мостов - это не признак силы", - добавил глава германского государства. "Как нам еще оказывать влияние на ситуацию, которую мы считаем неприемлемой, если мы оборвем последние связи?" - задался вопросом он.

Одновременно Штайнмайер утверждал, что "арест и осуждение Алексея Навального никак не соотносятся с правовым государством".

Симоновский суд Москвы во вторник в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. До вступления решения в силу Навальный останется в СИЗО. Многие политики в ФРГ потребовали остановки "Северного потока - 2" как реакции на решение российского суда.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступают с призывом освободить Навального, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.