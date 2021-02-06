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Политический кризис в Мьянме

В Мьянме проходят уличные акции протеста после захвата власти военными

Люди скандируют антивоенные лозунги и призывают освободить задержанных высокопоставленных чиновников

БАНГКОК, 6 февраля. /ТАСС/. Жители Мьянмы в субботу вышли на улицы Янгона, протестуя против захвата власти военными в стране. Как сообщило издание Frontier Myanmar, акция на улице Инсейн-роуд проходит мирно, полицейские в экипировке и с щитами не разгоняют митингующих. Люди скандируют антивоенные лозунги и призывают освободить задержанных высокопоставленных чиновников, включая государственного советника Аун Сан Су Чжи и президента Вин Мьина.

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По разным оценкам, в протестах принимают участие от нескольких сотен до нескольких тысяч людей. Несмотря на проблемы с работой интернета, некоторым изданиям удается публиковать в сети короткие видеоролики с места событий, на которых запечатлены многочисленные демонстранты, проводящие шествия по городу.

Вместе с тем ежедневно около 20:00 по местному времени (16:30 мск) жители многих городов Мьянмы проводят акцию несогласия - бьют в кастрюли, сковородки и другую кухонную утварь. Согласно публикуемым в соцсетях видеороликам, с каждым днем время проведения и число участников протеста увеличивается.

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