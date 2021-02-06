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Канцлер Австрии призвал не увязывать "Северный поток - 2" с делом Навального

Себастьян Курц заявил, что сооружение трубопровода - это европейский проект, который отвечает интересам Европы
Канцлер Австрии Себастьян Курц Наталия Федосенко/ТАСС
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Канцлер Австрии Себастьян Курц
© Наталия Федосенко/ТАСС

ВЕНА, 6 февраля. /ТАСС/. Вена приветствует поддержку Берлином строительства газопровода "Северный поток - 2" и призывает не увязывать его с ситуацией вокруг Алексея Навального. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в опубликованном в субботу интервью германскому изданию Welt am Sonntag.

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"Я приветствую, что германское правительство продолжает поддерживать "Северный поток - 2", - сказал он. По словам канцлера, сооружение трубопровода - это европейский проект, который отвечает интересам Европы.

"Я не считаю, что реакцию на действия против оппозиционера Навального нужно увязывать со строительством "Северного потока - 2". Тот, кто думает, что новый трубопровод отвечает интересам только России, ошибается", - подчеркнул Курц.

Он отметил, что от реализации проекта газопровода выиграют Австрия, Германия и другие европейские страны. Канцлер также предупредил, что Евросоюзу следует проявлять осторожность и не идти против "Северного потока - 2".

3 февраля глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что вопрос санкций ЕС в отношении России из-за развития ситуации вокруг Навального нельзя увязывать со строительством трубопровода. Этот проект отвечает интересам энергобезопасности Европы, и РФ остается в данной сфере важным партнером, подчеркнул он.

Симоновский суд Москвы во вторник в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок на 3,5 года Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. До вступления решения в силу Алексей Навальный останется в СИЗО.

Теги
АвстрияГерманияРоссияКурц, Себастьян
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