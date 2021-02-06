Меркель пригрозила новыми санкциями властям Белоруссии в случае нарушения прав граждан

БЕРЛИН, 6 февраля. /ТАСС/. Германия и ЕС и впредь будут привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека в Белоруссии, как они это уже продемонстрировали принятием трех санкционных пакетов. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем еженедельном подкасте, размещенном в субботу на сайте федерального правительства.

"Германия и Европейский союз и впредь будут призывать к ответу виновных в непрерывных нарушениях прав человека в Белоруссии, как мы это уже сделали принятием санкций ЕС", - сказала она. Меркель снова подчеркнула, что ФРГ и Евросоюз не признают результаты президентских выборов, прошедших в августе 2020 года.

"Германия и ЕС не признают их, поскольку это не были демократические выборы", - добавила она. По утверждению канцлера, они не были "ни свободными, ни честными, ни прозрачными".

Меркель выразила солидарность с участниками акций протеста, которые, по ее мнению, выходят на демонстрации "против фальсификации результатов выборов, за политические изменения и глубокие преобразования в их стране". "Однако государственное руководство во главе с Александром Лукашенко знает только один ответ на мирные демонстрации - насилие. Расчет властей, как кажется, заключается в надежде, что мир скоро снова забудет этих отважных людей. Мы не должны этого ни в коем случае допустить", - утверждала канцлер.

"Мы призываем политическое руководство в Минске незамедлительно прекратить репрессии и освободить политических заключенных. Мы призываем уважать, наконец, право граждан на свободу выражения мнения", - продолжала Меркель. Она напомнила, что Германия приняла план поддержки гражданского общества Белоруссии, в рамках которого упрощаются правила получения виз для представителей оппозиции. Он также предусматривает стипендии и поддержку независимых СМИ, указала канцлер.

"Это не решит конфликта между законностью и притеснениями в Белоруссии. Извне это вообще невозможно", - признала Меркель. "Но это показывает отважным людям там, что мы поддерживаем и слышим их голос", - подытожила она.

О санкциях и ситуации в Белоруссии

Евросоюз уже ввел три пакета санкций против Минска, меры коснулись 84 представителей руководства страны, в том числе президента Александра Лукашенко и представителей силовых структур. Всем им запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если будут обнаружены, подлежат заморозке. Санкции также введены против 7 юридических лиц, включая Управление делами президента Белоруссии, Минский завод колесных тягачей, ОАО "140 ремонтный завод", компании "Белтехэкспорт", "Синезис" и Dana holdings.

В Белоруссии 9 августа прошлого года прошли президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления граждан. После подведения итогов голосования в стране начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Локальные акции протеста продолжаются до сих пор.