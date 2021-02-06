{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии

Маас заявил о планах создания механизма сбора доказательств нарушений прав в Белоруссии

Глава МИД ФРГ также сообщил о выделении €21 млн на программу поддержки гражданского общества в стране

БЕРЛИН, 6 февраля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас анонсировал создание механизма по сбору доказательств случаев нарушения прав человека в Белоруссии и сообщил о выделении €21 млн на программу поддержки гражданского общества в стране. Об этом он заявил в субботу на онлайн-конференции "Солидарность с Белоруссией".

На эту тему
Как развивался политический кризис в Белоруссии

"Мы разработали план поддержки гражданского общества Белоруссии на сумму до €21 млн", - сообщил министр. В его рамках предусматриваются, в частности, стипендии студентам и школьникам, "которые из-за их участия в демонстрациях были исключены" из образовательных учреждений. "Мы будем поддерживать независимые СМИ. Мы окажем психологическую помощь жертвам пыток и обеспечим убежище в Германии преследуемым белорусам", - заверил Маас.

"И мы создадим механизм, чтобы собирать доказательства против тех, кто нарушает права человека", - заявил глава МИД. Маас утверждал, что "придет день, когда они будут призваны к ответу".

Германский министр считает, что в Белоруссии "дух демократии выпущен из бутылки и его невозможно вернуть обратно". Он заверил участников демонстраций в том, что "Германия и ЕС находятся на стороне" протестующих.

Теги
БелоруссияГерманияМаас, ХайкоКризис в Белоруссии
Радикалы пикетируют телеканал "Наш" в Киеве
Участники ультраправых украинских структур считают, что телеканал должен прекратить свое вещание
Читать полностью