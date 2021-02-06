Во Франции обезвредили группу, торговавшую оружием для спецподразделений

ПАРИЖ, 6 февраля. /ТАСС/. Сотрудники таможенной службы Франции обезвредили группировку, нелегально торговавшую особо опасными видами огнестрельного оружия, предназначенного для спецподразделений. Об этом сообщила в субботу на своем сайте газета Le Parisien.

Таможня Франции располагает правом проводить свои операции против правонарушителей по всей территории страны. Операции были осуществлены 20 января в Париже, департаменте Эсон (к югу от столицы) и в городе Бельфор (восток страны). В ходе действий сотрудников разведывательного подразделения таможни были задержаны три участника преступной группировки - мужчины 26 и 46 лет и женщина 49 лет. Старший мужчина - поляк, ранее служивший во французском Иностранном легионе. Следователи подозревают, что оружие перевозилось этой международной группировкой во Францию из Восточной Европы.

В ходе обысков, во время которых использовались собаки, обученные поиску оружия и взрывчатки, обнаружены два десятка автоматических винтовок и автоматов, снайперские винтовки, десяток пистолетов, большое число запасных деталей, боеприпасы, глушители, бронежилеты. Найдены также несколько тысяч евро. Под кроватью одного из участников группировки обнаружены шесть подрывных шашек - количество, достаточное для разрушения нескольких небольших домов.

Всем задержанным предъявлены обвинения в нелегальной перевозке и торговле особо опасными видами огнестрельного оружия. Бывший легионер, работавший в последнее время в охранной фирме, помещен под стражу. Двое его сообщников оставлены на свободе под судебным контролем.

По делу начато расследование. Связей торговцев оружием с какими-либо террористическими группировками пока не выявлено.