Радикалы пикетируют телеканал "Наш" в Киеве

КИЕВ, 6 февраля. /ТАСС/. Участники ультраправых украинских структур пикетируют в субботу здание телеканала "Наш" в Киеве, добиваясь его закрытия. У входа собрались более 200 представителей националистических организаций "Правый сектор", "С-14" (обе запрещены в РФ), а также "Сокол" и "Основа будущего". Трансляцию с места событий ведет упомянутый телеканал.

Пришедшие к его зданию люди считают, что "Наш" является "основным рупором пророссийской пропаганды на Украине", в связи с чем должен прекратить свое вещание. Они также требуют от сотрудников выйти на улицу, чтобы с ними пообщаться, и призывают их уволиться. Здание оцеплено усиленными нарядами полиции и нацгвардии.

Еще одна акция протеста началась возле расположенного неподалеку телеканала "Интер". Радикалы выдвигают аналогичные требования.

4 февраля националисты уже организовывали пикет у здания канала "Наш" в Киеве на фоне введенных на Украине 2 февраля санкций в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, обвиненных в пропаганде и "информационном терроризме". Все три СМИ прекратили эфирное вещание. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" объявила, что санкции незаконны, и в связи со сложившейся ситуацией инициировала процедуру импичмента главы государства.

Телеканал "Наш" принадлежит семье Евгения Мураева, который в 2012-2019 годах был депутатом Верховной рады. В 2012-м он избирался от Партии регионов, а в 2014-м - от партии "Оппозиционный блок".