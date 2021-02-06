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Дипломаты ЕС во время визита Борреля в Москву контактировали с адвокатами Навального

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз ожидает немедленного освобождения Алексея Навального

БРЮССЕЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Дипломаты Евросоюза во время визита верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву контактировали с адвокатами осужденного в РФ Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза, распространенном в субботу в Брюсселе.

"(Боррель - прим. ТАСС) заявил, что министры иностранных дел ЕС обсудят на Совете по иностранным делам в этом месяце последствия приговора Навальному и дальнейшие действия ЕС, уже наложившего санкции за запрещенное применение химического оружия. Во время визита господина Борреля дипломаты ЕС поддерживали контакт с адвокатами господина Навального", - отмечается в нем.

В документе говорится, что Боррель отметил в Москве, что "Евросоюз ожидает немедленного и безоговорочного освобождения Навального, а также тех, кто был произвольно задержан во время недавних демонстраций".

Симоновский суд Москвы во вторник в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. До вступления решения в силу Навальный останется в СИЗО.

Теги
Боррель, Жозеп
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