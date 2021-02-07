В Эквадоре пройдут президентские и парламентские выборы

БОГОТА, 6 февраля. /ТАСС/. Более 13 млн избирателей Эквадора примут участие в президентских и парламентских выборах, которые пройдут 7 февраля. Жителям страны предстоит избрать главу государства, вице-президента, 137 членов Национальной ассамблеи (однопалатный парламент) и пятерых депутатов, которые будут представлять республику в Андском парламенте - совещательном органе Андского сообщества наций.

Три претендента на победу

На высший государственный пост в Эквадоре претендует рекордное число кандидатов - 16 человек. Действующий глава государства Ленин Морено принял решение не переизбираться на второй срок из-за низкого уровня популярности среди населения (менее 8%).

Согласно опросам общественного мнения, основная борьба за пост главы государства развернется между тремя кандидатами. Главным фаворитом президентской кампании считается экономист Андрес Араус, который представляет коалицию "Союз ради надежды", объединяющую левоцентристские и умеренные партии. Обещание восстановить экономику, пострадавшую от пандемии коронавируса, стало важной частью предвыборной кампании этого кандидата. Кроме того, он выступает за увеличение занятости, поощрение малого бизнеса, возобновление выплаты субсидий наиболее уязвимым слоям населения.

Вторым по популярности претендентом на высший пост является представитель правоцентристского "Движения КРЕО" экс-банкир Гильермо Лассо. Главное обещание его предвыборной программы - создание свободной, конкурентоспособной экономики и новых рабочих мест. Лассо также выступает за повышение минимальной заработной платы и за развитие предпринимательства.

Третье место в рейтинге занимает Яку Перес из левого "Движения за многонациональное единство Пачакутик". Представитель коренных народов обещает помочь общинным, сельскохозяйственным и текстильным предприятиям, поддержать работающих женщин и бороться с последствиями климатических изменений. Кроме того, он планирует запретить любую горнодобывающую деятельность и ограничить добычу нефти.

Второй тур

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать абсолютное большинство голосов или более 40% голосов при условии, что его отрыв от ближайшего соперника составит не менее 10%. Если это никому не удастся, 11 апреля состоится второй тур выборов. В нем примут участие два кандидата, набравшие наибольшее число голосов.

По данным социологических опросов, лидером избирательной гонки является Араус, которого готовы поддержать в среднем около 35% эквадорцев. За Лассо свои голоса готовы отдать примерно 23% избирателей. Таким образом, прогнозируется, что по итогам первого тура кандидат от левых политических сил наберет наибольшее число голосов, однако этого будет недостаточно для общей победы.

Парламентские выборы

Представители 17 партий претендуют на 137 мест в национальном парламенте. Основная борьба развернется между представителями четырех политических сил. К вышеупомянутым коалиции и движениям добавится Социал-христианская партия. По данным социологических опросов, наибольшей популярностью среди граждан пользуются "Союз ради надежды" и "Движение КРЕО".

Процедура голосования

Правом голоса обладают граждане Эквадора старше 16 лет. Голосование является обязательным для лиц в возрасте от 18 до 65 лет, постоянно проживающих на родине. Для граждан в возрасте с 16 до 18 лет и старше 65 лет участие в голосовании добровольное.

Избранный президент вступит в должность 24 мая. Его мандат рассчитан на четыре года.