WP: спецслужбы США определят вопрос доступа Трампа к секретным брифингам

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Заявления президента США Джо Байдена о желании закрыть доступ для его предшественника Дональда Трампа к секретным брифингам не является финальным решением, вопросом будут заниматься представители разведки. Об этом пишет в субботу газета The Washington Post со ссылкой на Белый дом.

Байден обладает полномочиями лишить доступа к конфиденциальной информации любого, однако советники президента утверждают, что ситуацию с Трампом он отдаст на откуп своей разведывательной команде. "Президент выражал обеспокоенность доступом бывшего президента Трампа к секретной информации, но в то же время он глубоко доверяет своей разведывательной команде, чтобы она определила, как предоставлять такую информацию, если Трамп запросит брифинг", - цитирует издание заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Бывшие главы государств не получают такой же ежедневной информации как действующий главнокомандующий. Например, для экс-президента могут провести брифинг перед поездкой за рубеж, где он будет представлять находящуюся у власти администрацию.

Вместе с тем опасения Байдена связаны не только с беспорядками 6 января у Капитолия, когда сторонники Трампа пытались помешать утверждению итогов президентских выборов, отмечает газета. Эксперты спецслужб считают, что бывший президент может использовать секретную информацию в политических целях по мере того, как он рассматривает перспективы участия в следующих выборах.

Джо Байден в интервью телекомпании CBS заявил, что Трампа не следует допускать к брифингам разведывательного сообщества. При этом он подтвердил неоднократно озвученное им во время предвыборной кампании мнение о том, что бывший президент представляет опасность.