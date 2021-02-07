Премьер Японии намерен продолжать переговоры с РФ на основе договоренностей в Сингапуре

ТОКИО, 7 февраля. /ТАСС/. Япония намерена продолжать вести переговоры о мирном договоре с Россией на основе договоренностей, достигнутых на высшем уровне в Сингапуре в 2018 году. Об этом заявил в воскресенье японский премьер-министр Ёсихидэ Суга, выступая на "Общенациональном митинге за возвращение северных территорий" (так здесь называют российские южные Курильские острова).

"Возглавляемое мною правительство твердо опирается на достигнутые в 2018 году в Сингапуре итоги встречи между лидерами наших стран, и впредь мы будем продолжать переговоры на основе договоренностей между двумя странами. Для продвижения переговоров важно, чтобы каждый гражданин углублял свое понимание и интерес к этому вопросу, а правительство и общественность работали вместе", - сказал он в видеообращении. Премьер Японии также назвал прискорбным тот факт, что спустя более чем 75 лет после окончаний Второй мировой войны между Японией и Россией не подписан мирный договор.

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги в своей речи отметил, что из-за пандемии в прошлом году были приостановлены различные обмены, в том числе посещения могил предков бывшими японскими жителями Курил. Он выразил надежду на скорейшее возобновление таких поездок, а также на продолжение дискуссии, касающейся выработки конкретных проектов в рамках российско-японской совместной хозяйственной деятельности на островах.

"Как ответственный за переговоры [по мирному договору] я намерен упорно их продолжать на основе нашего базового курса, который заключается в стремлении подписать мирный договор после решения территориальной проблемы", - добавил глава внешнеполитического ведомства.

По решению правительства Японии "Общенациональные митинги за возвращение северных территорий" ежегодно проводятся 7 февраля в память о подписанном в этот день в 1855 году первом российско-японском договоре. В таких собраниях традиционно принимают участие министры правительства, депутаты парламента от правящей и оппозиционных партий, бывшие жители южной части Курил. В этом году из-за коронавируса масштаб мероприятий был сокращен, оно проходит в онлайн-формате без зрителей.

История вопроса

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

В ноябре 2018 года на встрече в Сингапуре президент России Владимир Путин и бывший тогда премьер-министром Японии Синдзо Абэ условились активизировать переговоры о мирном договоре на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Она прекратила состояние войны между двумя странами, восстановила между ними дипломатические и консульские отношения. В декларации СССР выразил готовность передать Японии остров Шикотан и ряд прилегающих мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что их фактический переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора.

Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года. Как неоднократно заявляла российская сторона, в этом документе четко зафиксировано, что рассмотрение вопроса о пограничном размежевании возможно только после заключения мирного договора.