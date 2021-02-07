Ультраправые проводят акцию у посольства РФ в Токио по случаю "Дня северных территорий"

ТОКИО, 7 февраля. /ТАСС/. Ультраправые активисты проводят в воскресенье акцию протеста в районе посольства России в Токио по случаю так называемого Дня северных территорий (так в Японии называют южную часть Курильских островов). Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Курилы отдадут? А что с мирным договором? Отвечаем на главные вопросы о спорных островах

Главным образом радикалы курсируют в квартале, прилегающем к дипломатическому представительству РФ, на фургонах. Через громкоговорители они транслируют военные марши, патриотические песни, а также выкрикивают лозунги с призывами вернуть "северные территории".

В районе посольства усилены меры безопасности. На месте присутствуют десятки полицейских, подъезды к дипломатическому представительству перекрыты. Радикалов, которые пытаются пройти ко входу в посольство пешком, также стараются не пускать во избежание каких-либо инцидентов, для чего полиция закрывает и тротуары.

Также несколько автомобилей ультраправых организаций были замечены корреспондентом ТАСС в других частях Токио.

По решению правительства Японии, "Общенациональные митинги за возвращение северных территорий" ежегодно проводятся 7 февраля в память о подписанном в этот день в 1855 году первом российско-японском договоре. В таких собраниях традиционно принимают участие министры правительства, депутаты парламента от правящей и оппозиционных партий, бывшие жители южной части Курил. В этом году из-за коронавируса масштаб мероприятий был сокращен, оно проходит в онлайн-формате без зрителей.