NYT: процесс импичмента Трампа могут приостановить 12 февраля вечером

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Американские законодатели могут приостановить процедуру импичмента экс-президента США Дональда Трампа вечером 12 февраля, если она продлится до этого времени. Об этом говорится в статье, опубликованной в субботу в газете The New York Times .

Журналисты издания ознакомились с письмом, которое направил адвокат Трампа Дэвид Шон лидеру демократического большинства в Сенате Конгресса США Чаку Шумеру (от штата Нью-Йорк), лидеру республиканцев в верхней палате Митчу Макконнеллу (от штата Кентукки) и сенатору Патрику Лихи (демократ от штата Вермонт), который будет председателем на процессе импичмента. Юрист попросил законодателей приостановить разбирательство в пятницу вечером до воскресенья из-за необходимости соблюдать шаббат.

"Мы с уважением относимся к запросу и, конечно, удовлетворим его", - ответил представитель Шумера Джастин Гудмэн. "Консультации с заинтересованными лицами о структуре процесса продолжаются", - добавил он. Как констатирует издание, пока не разъясняется, как именно будет учтена просьба Шона. Это может означать, что в разбирательстве сделают паузу.

Процедура импичмента в отношении Трампа была инициирована из-за высказываний, допущенных им 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции одна - подстрекательство к мятежу. Документ уже передан в Сенат. Сам процесс начнется в верхней палате 9 февраля. В ходе заседаний члены Палаты представителей будут выступать в роли обвинителей, сенаторы - в качестве присяжных.