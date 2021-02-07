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Белоруссия направила в Польшу документы на экстрадицию создателей Telegram-канала NEXTA

Ранее КГБ республики внес Степана Путило и Романа Протасевича в перечень физических лиц, причастных к терроризму
Степан Путило NEXTA/CC BY 3.0/Wikimedia Commons
Описание
Степан Путило
© NEXTA/CC BY 3.0/Wikimedia Commons

МИНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) Белоруссии направил документы на экстрадицию из Польши основателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило и его бывшего главного редактора Романа Протасевича. Об этом сообщили в субботу в СК.

КГБ Белоруссии ранее внес их в перечень физических лиц, причастных к терроризму.

"Следственный комитет направил документы на экстрадицию Путило и Протасевича через генерального прокурора в Польшу. С данной страной у нас заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции", - сказано в сообщении.

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