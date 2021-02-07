Глава Минэкономики ФРГ выступил против увязки Nord Stream 2 с ситуацией вокруг Навального

БЕРЛИН, 7 февраля. /ТАСС/. Вопрос реализации проекта "Северный поток - 2" не связан с ситуацией вокруг Алексея Навального, в случае прекращения строительства германские компании потеряют большие деньги. Об этом заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag.

"Один вопрос - это существующие на протяжении десятилетий экономические отношения и экономические проекты, реализуемые компаниями, другой - серьезные нарушения прав человека и наша реакция на это", - сказал министр. Он указал на то, что "решение о строительстве трубопровода было принято много лет назад".

"Если "Северный поток - 2" не будет достроен, то Россия не станет автоматически продавать меньше газа, поскольку по-прежнему эксплуатируются "Северный поток - 1" и газопровод через Украину, но германские компании потеряют огромные инвестиции", - считает Альтмайер. "В связи с этим я срочно рекомендую вести предметную дискуссию", - подчеркнул министр.

В то же время Альтмайер заявил, что в свете ситуации вокруг Навального "может себе представить ясный ответ", направленный якобы против нарушителей прав человека в России. "Но это может быть только общий ответ со стороны всех стран - членов ЕС", - полагает он.

Симоновский суд Москвы во вторник в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. До вступления решения в силу Навальный останется в СИЗО. Многие политики в ФРГ потребовали остановки "Северного потока - 2" в качестве реакции на решение российского суда.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступают с призывом освободить Навального, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.