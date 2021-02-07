ФРГ сообщила НАТО о повышении расходов на оборону в 2021 году до рекордных €53,03 млрд

БЕРЛИН, 7 февраля. /ТАСС/. Правительство ФРГ намерено повысить расходы на оборону в текущем году до рекордных €53,03 млрд, что на 3,2% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщило в воскресенье агентство DPA со ссылкой на смету, которую Германия передала в НАТО.

В 2020 году расходы ФРГ на оборону оценивались в €51,39 млрд, что составило 1,57% от национального ВВП. Для сравнения, в 2019 году они составляли 1,36%. В то же время эксперты отмечают, что рост трат на оборону в отношении ВВП связан с падением внутреннего валового продукта вследствие кризиса, вызванного ограничениями из-за распространения коронавируса.

Как отмечает DPA, в НАТО надеются, что повышение расходов такими странами, как Германия, позволит урегулировать разногласия с США, которые требуют справедливого распределения нагрузки в альянсе.

Между тем журнал Der Spiegel со ссылкой на конфиденциальный доклад Минобороны ФРГ о потребностях германской армии пишет, что, несмотря на увеличение военных расходов, Бундесвер испытывает хроническую нехватку финансирования и не в состоянии реализовать "многочисленные проекты в области вооружений, необходимые для достижения целей планирования НАТО".

В сентябре 2014 года на саммите НАТО в Уэльсе была достигнута договоренность, согласно которой все страны блока должны в течение 10 лет увеличить соответствующую статью расходов до 2% от ВВП.