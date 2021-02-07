Вучич рассказал, что был готов отозвать сербскую делегацию с переговоров по Косову в США

БЕЛГРАД, 7 февраля. /ТАСС/. Администрация Дональда Трампа добивалась от Сербии подписания документа, содержащего формулировку о "взаимном признании" с непризнанным Косово 4 сентября 2020 года на переговорах в Вашингтоне, однако получила отказ. Об этом рассказал в воскресенье президент Сербии Александар Вучич на пресс-конференции после военных учений в городе Панчево.

"Что касается признания Косова... я не могу описать вам то ощущение, когда я увидел [формулировку "взаимное признание"], а наши спецслужбы до этого уже сообщили нам, что этот вопрос будет поднят в Вашингтоне. [Перед поездкой] Были волнение, боязнь, что ситуация будет очень неприятной, я вам объясню: вы едете в самый сильный дом в мире [Белый дом], они дают вам бумагу, и вы не можете поверить, я умею читать по диагонали, и в ту же секунду я увидел "взаимное признание". Я сказал, что мы выходим из переговоров, собрал нашу делегацию. Не хочу говорить, какие у кого были реакции, но после пяти минут консультаций я заявил, что лучше поставлю голову на плаху, чем подпишу это, а потом сказал это и американским представителям", - сказал Вучич.

"Сербия готова к диалогу под покровительством ЕС, уважая, разумеется, позицию США, но уважая и позицию Российской Федерации и Китая, и уважая себя. Мы всегда готовы разговаривать о компромиссных решениях, вести переговоры, беречь мир, но не позволим унизить Сербию, взять все и в ответ получить лишь похлопывание по плечу. Но я также не хочу обманывать народ, говорить, что ситуация легкая, разыгрывать из себя героя. Ситуация для нас будет все тяжелее, я вижу, как все постепенно закручивается, их обоюдные столкновения в мировых рамках все жестче, и нам придется платить цену", - сказал Вучич.

4 сентября 2020 года Вучич и премьер-министр непризнанного Косова Авдулах Хоти подписали при посредничестве президента США Дональда Трампа соглашение о нормализации экономических отношений. Сербский лидер после подписания назвал соглашение "большим шагом", однако подчеркнул, что соглашение, подписанное в Вашингтоне, не признает Косово объектом международного права.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов ЕС.