Кравчук призвал украинских военных в Донбассе "отвечать выстрелом на выстрел"

КИЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Украинская армия в зоне силовой операции в Донбассе "должна отвечать выстрелом на выстрел". Такое мнение озвучил в воскресенье постпред Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук.

По его словам, со стороны республик Донбасса в последние дни идут обстрелы, в том числе из минометов. "То есть нарушают все возможные и невозможные договоренности. Я скажу свое мнение, я бы действовал зеркально: на каждый выстрел отвечать выстрелом. Не надо выдумывать, что это провокация или не провокация. Выстрел есть выстрел", - сказал он в эфире телеканала "Украина-24".

Днем ранее в командовании силовой операции сообщили о гибели двух военнослужащих в Донбассе. По данным Киева, они подорвались на неустановленном взрывном устройстве в районе города Марьинки к западу от Донецка. Еще один украинский военнослужащий был ранен на украинских позициях в районе населенного пункта Пески. Киев обвинил в этом Народную милицию ДНР.

Вместе с тем в субботу в ДНР сообщили, что впервые с 9 июля украинские подразделения применили 122-миллиметровую артиллерию, из которой вели огонь по западной окраине Донецка. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе, днем в воскресенье с украинских позиций по территории республики выпущено 20 мин. Всего за минувшую неделю, как сообщал в пятницу заместитель начальника управления Народной милиции Эдуард Басурин, украинские силовики 42 раза обстреливали ДНР.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов этого соглашения стало применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.

Представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Хайди Грау по итогам очередной встречи контактной группы 3 февраля заявила, что организация фиксирует рост числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе с момента вступления в силу дополнительных мер.