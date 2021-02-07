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Кризис в Белоруссии

Глава МИД Словакии призвал к проведению новых президентских выборов в Белоруссии

Иван Корчок также осудил действия белорусских властей в отношении участников акций протеста

ПРАГА, 7 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок призвал в воскресенье к организации в Белоруссии новых президентских выборов.

"Хотел бы выразить нашу солидарность с Белоруссией и ее народом, поддержать независимую и суверенную Республику Белоруссия и вновь призвать к внутриполитическому диалогу, а также к проведению новых честных и справедливых президентских выборов", - говорится в поступившем в ТАСС заявлении главы дипломатии республики.

Корчок осудил действия белорусских властей в отношении участников акций протеста, проходящих в течение последних месяцев в Белоруссии. "Действия репрессивных структур [Белоруссии] против граждан, участвующих в мирных протестах, переходят все границы", - утверждает глава МИД Словакии.

В Белоруссии 9 августа прошлого года прошли президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления граждан и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Локальные акции протеста продолжаются до сих пор.

Теги
БелоруссияСловакияКризис в Белоруссии
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