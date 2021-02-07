Посол КНР в США заявил, что искать источник распространения COVID-19 следует по всему миру

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Специалистам следует искать источник распространения нового коронавируса по всему миру, а не только в Китае. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала CNN посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай.

"В настоящее время группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) работает в Ухане со своими китайскими коллегами. Они работают очень активно. Они пытаются получить всю имеющуюся информацию. Мы очень поддерживаем их работу", - сказал дипломат.

Посол заострил внимание на том, что "были сообщения СМИ о более ранних случаях [заражения] в других частях мира". "Так что, безусловно, есть необходимость далее вести поиски по всему миру, чтобы действительно установить источник распространения вируса, чтобы человечество было лучше подготовлено, когда мы вновь столкнемся с другим вирусом", - подчеркнул Цуй Тянькай.

Говоря об экспертах ВОЗ, он отметил: "Они уже в Ухане. Они уже не один день там. Мой вопрос в следующем: позволят ли им приехать сюда [в США], чтобы делать то же самое?"

Дипломат призвал "не политизировать" вопрос о происхождении вируса и "позволить ученым выполнять свою работу". Комментируя утверждения ряда официальных лиц США о том, что вирус якобы мог начать распространяться из лаборатории в Ухане, Цуй Тянькай сказал: "Когда люди выступают с обвинениями, им следует представить доказательства". Он призвал "не выступать с безосновательными обвинениями".

О группе экспертов ВОЗ

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения происхождения коронавируса 14 января. После приезда они были помещены на двухнедельный карантин, во время которого проводили консультации по видеосвязи со своими китайскими коллегами.

Ранее в ВОЗ неоднократно заявляли, что поиски источника первого заражения коронавирусом нужно начинать с китайского города Ухань. Летом прошлого года КНР посетили два эксперта с целью подготовки основной миссии. Результатом этой поездки стала выработка специалистами организации и Китая документа "об исследованиях и программе деятельности международной группы под руководством ВОЗ".