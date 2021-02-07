{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Боррель считает, что Россия не заинтересована в улучшении отношений с ЕС

Глава дипломатии Евросоюза заявил, что ездил в Москву, чтобы "проверить, заинтересовано ли российское правительство в устранении разногласий и переломе негативной тенденции в отношениях"

БРЮССЕЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель полагает, что его визит в Москву с 4 по 6 февраля показал отсутствие у России интереса к нормализации отношений с сообществом. Такую позицию он изложил в воскресенье в своем блоге.

"На этой неделе я ездил в Москву, чтобы с помощью принципиальной дипломатии проверить, заинтересовано ли российское правительство в устранении разногласий и переломе негативной тенденции в наших отношениях. Реакция, с которой я столкнулся, явно указывает на развитие событий в другом направлении", - считает Боррель.

Теги
РоссияБоррель, Жозеп
Боррель заявил, что ЕС может ввести санкции против РФ из-за ситуации с правами человека
Глава дипломатии Евросоюза заявил, что обсудит этот вопрос с министрами иностранных дел ЕС 22 февраля
Читать полностью