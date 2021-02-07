Боррель считает, что Россия не заинтересована в улучшении отношений с ЕС

БРЮССЕЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель полагает, что его визит в Москву с 4 по 6 февраля показал отсутствие у России интереса к нормализации отношений с сообществом. Такую позицию он изложил в воскресенье в своем блоге.

"На этой неделе я ездил в Москву, чтобы с помощью принципиальной дипломатии проверить, заинтересовано ли российское правительство в устранении разногласий и переломе негативной тенденции в наших отношениях. Реакция, с которой я столкнулся, явно указывает на развитие событий в другом направлении", - считает Боррель.