Боррель заявил, что ЕС может ввести санкции против РФ из-за ситуации с правами человека

БРЮССЕЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Евросоюз может ввести очередные ограничительные меры в отношении России из-за ситуации вокруг Алексея Навального, задействовав новый механизм, который предусматривает санкции за нарушения прав человека. Соответствующее сообщение опубликовал в воскресенье в своем блоге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам визита в Москву.

"Мы обсудим эти вопросы с моими коллегами - министрами иностранных дел ЕС [22 февраля]. Как всегда, именно государства-члены должны будут принять решение о следующих шагах, и да - они могут включать санкции. И у нас есть еще один инструмент для этого - недавно утвержденный режим санкций в области прав человека", - написал он.

Боррель подчеркнул, что "вопросы прав человека и основных свобод были в центре повестки визита" в Москву. "Временами дискуссия с моим российским коллегой (главой МИД РФ Сергеем Лавровым - прим. ТАСС) достигала высокого уровня напряженности, поскольку я призывал к немедленному и безоговорочному освобождению господина Навального, а также к полному и беспристрастному расследованию покушения на его жизнь, - написал он. - Я напомнил министру Лаврову, что обязательства России в области прав человека вытекают из международных обязательств, которые она добровольно взяла на себя (т. е. Европейской конвенции по правам человека Совета Европы), и поэтому не могут быть отброшены как вмешательство во внутренние дела".

Боррель также сообщил, что его команда связывалась "с близким окружением Навального". "Моя команда имела контакты с близким окружением господина Навального, чтобы выразить нашу поддержку. К сожалению, я не смог встретиться с ним, так как во время моего визита он предстал перед судом. Я также выразил поддержку ЕС правам человека и политическим свободам, отдав дань уважения Борису Немцову, ведущему оппозиционному деятелю, на мосту, где он был убит шесть лет назад", - добавил он.

Боррель совершил визит в РФ с 4 по 6 февраля. По его словам, Евросоюз и Россия провели "открытый и честный" диалог по всем вопросам двусторонних отношений - от борьбы с пандемией, глобальным изменением климата и восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана до разногласий по Украине, поддержки Брюсселем Навального и высылки из РФ западных дипломатов, участвовавших в несогласованных акциях протеста.