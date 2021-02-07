В ЕАЭС могут выработать механизм противодействия санкциям в отношении стран союза

МИНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Механизм противодействия санкциям, когда они применяются в отношении одной из стран Евразийского экономического союза, будет выработан в рамках ЕАЭС. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в эфире телеканала "Беларусь-1", комментируя прошедшее 5 февраля заседание Евразийского межправительственного совета.

"В последнее время экономика становится не менее жарким полем битвы, чем непосредственно военные действия. Не секрет, что сейчас такими мерами, как санкции, начинают пользоваться беспорядочно, - сказал Головченко. - Это превратилось в такой инструмент, который используется без всякой особой доказательной базы, просто как одна из дубинок. Поэтому в рамках ЕАЭС будут вырабатываться механизмы, как противодействовать таким недружественным действиям в отношении одной из стран союза".

Головченко рассказал, что белорусская сторона выносила на обсуждение свое особое мнение "по порядку применения мер в связи с экономическим давлением на одну из стран союза". "И наши позиции были учтены после жарких дискуссий. В этом плане можно сказать, что для Беларуси заседание межправсовета было успешным и результативным", - сказал премьер.

Говоря о готовности партнеров по ЕАЭС подержать Белоруссию и другие страны, к которым применяются санкции, Головченко отметил, что "для этого надо сначала выработать критерии и механизмы, такое поручение Евразийский экономической комиссии дано". "Но радует то, что партнеры нас слышат и понимают, что если мы блок, если мы союз, то, соответственно, воздействие или давление на одного из членов союза должно восприниматься как давление на всю организацию. Конечно, мы не военный союз, как ОДКБ, например, где эти механизмы существуют", - добавил он.