Парламент Палау поддержал решение о выходе страны из Форума тихоокеанских островов

СИДНЕЙ, 8 февраля. /ТАСС/. Национальный конгресс (парламент) Палау поддержал решение президента страны Сурангеля Уиппса о выходе государства из Форума тихоокеанских островов (ФТО). Об этом в понедельник сообщает радиостанция Radio New Zealand.

"Нет никакого смысла для стран Микронезии оставаться членами Форума тихоокеанских островов, если соглашение [о ротации должности генерального секретаря] не будет соблюдено", - цитирует радиостанция заявление Национального конгресса Палау.

Ранее президент Палау заявлял, что "страны южной части тихоокеанского региона стали доминировать в Форуме" и решения, принимаемые организацией, отражают только их интересы и не учитывают нужды Микронезии. Он также отметил, что страна сохранит членство в других региональных организациях, где продолжит отстаивать интересы региона.

Это решение Палау последовало за прошедшим в минувший четверг назначением нового генерального секретаря ФТО. Организацию возглавил кандидат от Полинезии, бывший премьер Островов Кука Генри Пуна. До этого Палау и другие страны Микронезии не раз выступали с предложением назначить на этот пост Джеральда Закиоса, представленного Маршалловыми Островами.

Форум тихоокеанских островов - межправительственная организация, созданная для углубления сотрудничества между независимыми государствами Тихого океана и представления их интересов. Форум был основан в 1971 году, в настоящее время его полноправными членами являются 18 стран и заморских территорий.