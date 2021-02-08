Токио направил Пекину протест из-за вхождения кораблей КНР в зону у островов Сенкаку

ТОКИО, 8 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии выразило властям Китая протест из-за вхождения 6 и 7 февраля патрульных кораблей морской полиции КНР в зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао), которую Токио считает своими территориальными водами. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.

"6 и 7 февраля мы по дипломатическим каналам направили решительный протест китайской стороне, - сказал он. - Мы намерены и дальше прилагать все усилия для наблюдения за зоной у островов Сенкаку, а также спокойно и решительно взаимодействовать с КНР по этому вопросу".

Пекин считает эти острова своими незаконно оккупированными территориями и требует их возвращения. Территориальный спор вокруг необитаемого архипелага Сенкаку в Восточно-Китайском море обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил о выкупе этих островов у их частных владельцев, японских граждан. Затем в КНР прошли массовые антияпонские демонстрации, сопровождавшиеся погромами. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и периодически совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.