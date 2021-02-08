Журналисты закрытых украинских телеканалов пикетируют форум с участием Зеленского

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Сотрудники трех закрытых оппозиционных каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK в понедельник устроили пикет у бизнес-центра "Парковый" в Киеве, где проходит форум "Украина 30" с участием главы государства Владимиром Зеленским, посвященный борьбе с коронавирусом.

Как передает корреспондент ТАСС, десятки представителей телеканалов выстроились на аллее с плакатами, на которых написано "Вместо коррупции Зе закрыл каналы", "Конец свободы слова", "Зе нацизм".

Возле бизнес-центра много правоохранителей. Сейчас ситуация спокойная, протест проходит мирно. В то же время, по данным украинского издания "Страна" к месту проведения форума направляются представители ультраправой организации. Движение по Парковой дороге закрыто.

На прошлой неделе Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций сроком на пять лет к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также к их владельцу - депутату Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарасу Козаку. Во вторник вечером все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только в YouTube. В понедельник утром журналисты трех закрытых оппозиционных каналов вышли в эфир с заклеенными ртами в знак протеста против ограничения на свободу слова.