Зеленский пояснил отказ от вакцины "Спутник V" якобы отсутствием гарантий ее эффективности

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский пояснил отказ от использования российской вакцины "Спутник V" тем, что она якобы не имеет подтверждения результативности, а также тем, что граждане его страны "не кролики". Об этом в понедельник он заявил журналистам.

"Никакого подтверждения того, что "Спутник V" гарантированно дает результат, нет", - отметил Зеленский, отвечая на вопрос о том, возможно ли на Украине использование российской вакцины от коронавируса.

В этом же контексте украинский лидер в очередной раз озвучил тезис об "информационной гибридной войне" и добавил, что "граждане Украины не кролики". "У нас нет права на них экспериментировать", - добавил Зеленский.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Украина рассматривать возможность использования российской вакцины в случае ее одобрения в ЕС, Зеленский указал на необходимость России обеспечить вакцинацию своего населения. "Мне кажется, что у них около 140 млн населения, поэтому прежде чем нам предлагать свою вакцину, нужно обеспечить свое население", - отметил он.

Киев ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцины от коронавируса, кроме российских. В конце прошлого года был заключен договор на поставку более 1,9 млн доз вакцины китайской компании Sinovac Biotech. Украина также ожидает поставки вакцины по программе COVAX: на первом этапе Киев заявлял, что получит 1,2 млн доз препарата, а всего, по данным Минздрава, Украине должны были выделить 8 млн доз. В конце прошлой недели власти Украины сообщили, что в феврале страна получит первые 12 млн доз вакцины против COVID-19. Это будут препараты производства компании AstraZeneca и Novavax. В то же время харьковская компания "Биолек" подала в органы власти документы для госрегистрации российской вакцины "Спутник V", но глава Минздрава страны заявил, что Украина не будет ее регистрировать.

О регистрации российской вакцины

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Препарат зарегистрирован более чем в 20 странах.

Медицинский журнал The Lancet 2 февраля опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования вакцины "Спутник V", согласно которым препарат оказался одним из самых безопасных и эффективных в мире.

Россия уже подала заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в ЕС, а также во Всемирную организацию здравоохранения. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 5 февраля заявил, что Европейское агентство по лекарственным средствам сможет сертифицировать вакцину от коронавируса "Спутник V", так как ее высокая эффективность уже подтверждена.