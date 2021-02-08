Боррель отчитается 9 февраля перед коллегией Еврокомиссии за визит в РФ

БРЮССЕЛЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отчитается 9 февраля перед коллегией Еврокомиссии за свой "деликатный визит" в Москву. Об этом сообщил в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

"На ближайшем заседании коллегии [Еврокомиссии, 9 февраля] верховный представитель представит результаты своего визита в Москву, - сказал он - Отношения с Россией в настоящий момент очень сложны, и этот визит был очень деликатным". В ответ на критику результатов поездки со стороны европейских СМИ Мамер в очередной раз повторил, что визит Борреля в Москву был одобрен главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Совет ЕС на уровне министров иностранных дел обсудит 22 февраля отношения с Россией и последствия визита в Москву верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, заявил на брифинге в Брюсселе пресс-секретарь Борреля Петер Стано.

"22 февраля состоится заседание Совета ЕС на уровне глав МИД, и они обсудят итоги визита и то, как Москва восприняла наши сигналы, и то, как она намерена действовать дальше", - заявил он.