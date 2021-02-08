Литва заявила, что примет решение о вакцине "Спутник V" в случае ее одобрения ЕС

ВИЛЬНЮС, 8 февраля. /ТАСС/. Решение о возможной закупке российской вакцины от коронавируса "Спутник V" будет приниматься Вильнюсом в том случае, если она будет одобрена в Европейском агентстве по лекарственным средствам. Об этой позиции президента Литвы Гитанаса Науседы в понедельник сообщил журналистам советник главы государства по социально-экономической политике Симонас Крепшта.

"Подождем выводов Европейского агентства по лекарственным средствам. После этого каждое государство сможет принять свое решение с учетом всех аспектов", - сказал советник.

Он напомнил, что стратегической задачей Литвы в борьбе с коронавирусом является организация массовой вакцинации населения. "Мы стремимся к тому, чтобы летом в стране был обеспечен коллективный иммунитет. Будем следить и за четвертым изготовителем вакцины (речь о "Спутнике V" - прим. ТАСС)", - заявил Крепшта.

27 декабря прошлого года в Литве началась вакцинация от коронавируса. Прививки сделали 78,6 тыс. человек, что составляет 2,8% населения. Вакцинация обязательной не является, а ее темпы связаны с ограниченным поступлением препаратов от западных изготовителей. Как считают эпидемиологи, для выработки коллективного иммунитета необходимо, чтобы прививки сделали 70% населения. Президент Науседа заявил, что задачей властей является проведение вакцинации в таком объеме (около 2 млн человек) к середине июля.