Вице-премьер Испании заявил, что в стране нет ситуации полной "политической нормальности"

МАДРИД, 8 февраля. /ТАСС/. Второй вице-премьер Испании Пабло Иглесиас считает, что в стране не складывается ситуация "полной политической и демократической нормальности". Такое мнение замглавы кабмина, который также является лидером входящей в коалиционное правительство левой партии "Подемос", выразил в опубликованном в понедельник интервью газете Ara.

"В Испании нет ситуации полной политической и демократической нормальности, когда один из лидеров двух партий, которые правят в Каталонии, находится в тюрьме, а второй - в Брюсселе", - отметил Иглесиас. Он имел в виду экс-главу правительства региона Карлеса Пучдемона, бежавшего в Бельгию после незаконного референдума о независимости 2017 года, и его бывшего заместителя Ориола Жункераса, приговоренного к 13 годам тюрьмы за роль в организации плебисцита.

Таким образом Иглесиас ответил на вопрос, связанный с заявлением главы МИД России Сергея Лаврова об осужденных каталонских политиках. На пресс-конференции по итогам переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем российский министр заметил, что в Европе тоже возникают вопросы относительно судов и их решений. Комментируя слова Лаврова, глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая ранее сказала, что в королевстве нет политзаключенных.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование по вопросу выхода из состава королевства. Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая позволила ограничить самоуправление региона.

В октябре 2019 года Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, которые причастны к организации референдума, к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Жункерас получил максимальный срок.