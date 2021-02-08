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Нетаньяху обсудил с Путиным региональные вопросы и координацию в сфере безопасности

Премьер-министр Израиля и президент РФ провели телефонный разговор

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил в понедельник по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным региональную проблематику и продолжение координации между еврейским государством и Россией в свете развития ситуации в области безопасности в регионе, сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

"Состоялся телефонный разговор премьер-министра Биньямина Нетаньяху с президентом РФ Владимиром Путиным. Обсуждались региональные вопросы и продолжение координации между Израилем и Россией в свете развития ситуации в области безопасности в регионе", - говорится в сообщении.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИзраильНетаньяху, Биньямин
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