Нетаньяху обсудил с Путиным региональные вопросы и координацию в сфере безопасности

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил в понедельник по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным региональную проблематику и продолжение координации между еврейским государством и Россией в свете развития ситуации в области безопасности в регионе, сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

"Состоялся телефонный разговор премьер-министра Биньямина Нетаньяху с президентом РФ Владимиром Путиным. Обсуждались региональные вопросы и продолжение координации между Израилем и Россией в свете развития ситуации в области безопасности в регионе", - говорится в сообщении.