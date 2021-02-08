МИД Германии не считает ошибкой стремление к конструктивным отношениям с Россией

БЕРЛИН, 8 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Германии считает правильным стремление к конструктивным отношениям с Россией. Об этом сообщила в понедельник на брифинге в Берлине представитель ведомства Андреа Зассе, комментируя недавний визит верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву.

"Не можем усмотреть ошибки в попытке вести конструктивные отношения с российской стороной. Сигналы с российской стороны были при этом более чем отрезвляющими", - сказала она.

5 февраля в МИД РФ сообщили, что Россия объявляет персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломата, участвовавших в незаконных акциях в Москве и Петербурге 23 января. Представители посольств Швеции, Польши и ФРГ в связи с соответствующим решением были вызваны в МИД России, им был заявлен протест.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что власти в Берлине не оставят без ответа высылку своего дипломата из России в случае, если Москва не изменит своего решения.

Представитель ведомства в понедельник не стала приводить дополнительных сведений на этот счет. "Спекулировать об ответных мерах я не хочу, ссылаюсь на слова главы МИД в пятницу [5 февраля], - сказала Зассе.