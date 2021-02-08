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Швеция высылает российского дипломата

Швеция высылает российского дипломата - глава МИД.

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ШвецияРоссия
МИД Германии не считает ошибкой стремление к конструктивным отношениям с Россией
Такое заявление сделала официальный представитель МИД ФРГ Андреа Зассе, комментируя недавний приезд Жозепа Борреля в Москву
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