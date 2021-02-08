Польша объявила персоной нон грата российского дипломата в ответ на высылку консула из РФ

ВАРШАВА, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Польши объявили персоной нон грата одного из работающих в республике российских дипломатов в рамках ответных мер на высылку польского консула из РФ после его участия в незаконных акциях. Об этом заявил в понедельник в Twitter польский МИД.

"В ответ на необоснованную высылку МИД РФ польского дипломата МИД Польши принял сегодня решение в соответствии с принципом взаимности и по согласованию с Германией и Швецией о признании персоной нон грата сотрудника генерального консульства в Познани", - указано в заявлении.

5 февраля в МИД РФ сообщили, что Россия объявляет персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломатов, участвовавших в незаконных акциях в Москве и Петербурге 23 января. Представители посольств Швеции, Польши и ФРГ в связи с соответствующим решением были вызваны в МИД РФ в тот же день, им был заявлен протест.

МИД Польши, в свою очередь, пригласил российского посла Сергея Андреева, в беседе с которым заместитель министра иностранных дел Марчин Пшидач выразил несогласие с оценкой российскими властями действий польского консула в Санкт-Петербурге. Польская сторона ожидала, что РФ отменит свое решение, обещая в противном случае предпринять ответные шаги.