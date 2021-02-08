Хаменеи в послании Путину поблагодарил Россию за позицию по ядерной сделке

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Духовный лидер Ирана Али Хаменеи в послании президенту РФ Владимиру Путину выразил признательность российской стороне за справедливую позицию по вопросу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил в понедельник председатель Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф на встрече с научным сообществом в Институте востоковедения РАН.

Данное послание ранее в понедельник Галибаф передал председателю Государственной думы Вячеславу Володину.

"В этом послании верховный лидер Ирана поблагодарил Российскую Федерацию и Китайскую Народную Республику за справедливую позицию, которую они заняли. Там выражена признательность", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, сегодня тема ядерной сделки является одной из главных в отношениях между Ираном и Россией.

Галибаф также подчеркнул, что сотрудничество Тегерана и Москвы должно быть стратегическим и идти ускоренными темпами. По словам политика, послание духовного лидера Ирана Путину как раз точно отмечает эту ключевую стратегию.

"Мы должны находиться рядом друг с другом и [сотрудничать] по всем направлениям: начиная от [вопросов] окружающей среды, социологии, культуры, отношений между нашими народами до политики, обороны и безопасности", - добавил спикер иранского парламента.