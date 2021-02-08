В Пентагоне назвали Иран основным дестабилизирующим фактором на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Иран является основным источником нестабильности на Ближнем Востоке. С таким утверждением выступил в понедельник глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США генерал Фрэнк Маккензи.

"Я начну с самой серьезной, на мой взгляд, движущей силы для нестабильности - это действия Ирана. В течение более чем 40 лет иранский режим финансировал и активно поддерживал терроризм и террористические организации, пренебрегал международными нормами, осуществляя злонамеренную деятельность, дестабилизирующую не только регион, но и глобальную безопасность и торговлю", - заявил Маккензи, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Ближнего Востока.

"Иран является основным источником нестабильности в Ираке <...>. Действия Ирана также способствуют нестабильности, которая наблюдается в Сирии и Йемене", - утверждал глава СЕНТКОМ.

"Я считаю, что наше присутствие в регионе, в основном оборонительное по своему характеру, привело нас к периоду оспариваемого сдерживания <...>. Это присутствие посылает серию четких и недвусмысленных сигналов о наших возможностях и стремлении <...> защищать партнеров и национальные интересы США", - добавил американский генерал.

Отношения между США и Ираном обострились в период президентского срока Дональда Трампа. Наибольшей напряженности они достигли после того, как 3 января 2020 года в результате ракетной атаки американских ВВС в районе аэропорта Багдада был убит командующий силами "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани.