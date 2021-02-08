В Иране заявили, что у США осталось мало времени для компенсации по ядерной сделке

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты обладают небольшим количеством времени для снятия рестрикций в отношении Ирана, иначе Тегеран будет снижать уровень своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе. Об этом заявил в понедельник председатель Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф на встрече с научным сообществом в Институте востоковедения РАН.

По его словам, для устойчивости СВПД необходимо, чтобы выгоды от сделки получал и Иран. Спикер парламента напомнил о законе Меджлиса, в соответствии с которым уже 21 февраля Тегеран перестанет выполнять дополнительный протокол с МАГАТЭ, если США не снимут санкции.

"Это не предусловие, это требование к США и Европе для реализации своих обязательств. Сейчас осталось мало времени, чтобы они могли бы это компенсировать. Если этого не произойдет, Иран, конечно же, будет сохранять [приверженность] СВПД в общих чертах, но в рамках 36-го, 37-го пунктов этой договоренности, конечно же, будет снижать уровень своих обязательств, - добавил он. - В том числе с 21 февраля мы доведем до определенного уровня допсоглашение о гарантиях инспекции МАГАТЭ иранских ядерных объектов".

Спикер парламента подчеркнул, что это не угроза, а единственный в сложившихся условиях путь для Ирана.

В 2018 году бывший президент США республиканец Дональд Трамп принял решение о выходе из СВПД, после чего Вашингтон начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.