Польша, Германия и Швеция высылают российских дипломатов

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Германия, Польша и Швеция объявили в понедельник вечером персонами нон грата трех российских дипломатов, работающих в каждой из стран, в качестве ответной меры на высылку из РФ своих дипломатов, которые участвовали в несанкционированных акциях. Три страны объявили о своем решении одновременно. Российский МИД уже отреагировал на этот шаг, назвав его необоснованным и недружественным. Высылка дипломатов 5 февраля в МИД России сообщили, что Москва объявляет персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломата, участвовавших в незаконных акциях в Москве и Петербурге 23 января. Представители посольств Швеции, Польши и ФРГ в связи с соответствующим решением были вызваны в МИД РФ, им был заявлен протест.

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Сообщения о высылке российских дипломатов были опубликованы в Twitter-аккаунтах внешнеполитических ведомств европейских стран практически одновременно. "В ответ на необоснованную высылку МИД РФ польского дипломата МИД Польши принял сегодня решение в соответствии с принципом взаимности и по согласованию с Германией и Швецией о признании персоной нон грата сотрудника генерального консульства в Познани", - говорится в сообщении в Twitter польского МИД. Во внешнеполитическом ведомстве ФРГ указали, что высылкой сотрудника российского посольства в Берлине реагируют "на решение Российской Федерации от пятницы". "Это решение является неоправданным", считают в МИД Германии. По мнению германского внешнеполитического ведомства, немецкий дипломат действовал в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях и получал информацию о развитии событий на месте. "Мы сообщили российскому послу, что представителя российского посольства просят покинуть Швецию. Это четкий ответ на неприемлемое решение о высылке шведского дипломата, который только выполнял свои обязанности", - написала министр иностранных дел Швеции Анн Линде в Twitter. В интервью агентству TT она заявила, что в Стокгольме рассматривают решение РФ как недружественное. "Россия не оставила нам выбора", полагает Линде. При этом она вновь утверждала, что шведский дипломат не участвовал в демонстрации, а только наблюдал за ней. Реакция России Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала действия трех европейских стран в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".