США заявили, что вернутся в СВПД только после полного соблюдения Ираном ядерной сделки

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Власти США настаивают на том, чтобы Иран возобновил полное соблюдение своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), после чего Вашингтон готов пойти на аналогичные действия. Об этом заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"В целом его (президента США Джо Байдена - прим. ТАСС) позиция осталась в точности такой, какой она и была: если Иран в полной мере выполняет свои обязательства в рамках СВПД, США будут делать то же самое, а потом будут использовать это как платформу для создания более широкого и прочного соглашения, которое также затрагивает другие вызывающие беспокойство области. <...> Это, конечно, будет делаться с нашими партнерами по формату "5+1" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - прим. ТАСС)", - сказала Псаки.

"Возвращение к полному соблюдению своих обязательств по СВПД зависит от Ирана, и на этом этапе мы могли бы продвинуться вперед [в] дискуссии", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

Будущее СВПД в отношении иранской ядерной программы оказалось под вопросом после одностороннего выхода из него США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций против Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии исламской республики, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому ядерная сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла. В связи с этим Иран приступил к поэтапной приостановке выполнения своих обязательств по соглашению, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале января 2020 года заявил о завершении этого процесса.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявлял, что новая американская администрация не пойдет на контакт с властями Ирана, пока те первыми не сделают шаги по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий. Руководитель администрации президента Ирана Махмуд Ваези при этом подчеркивал, что Тегеран отвергает призыв США вернуться к плану, поскольку он, в отличие от Вашингтона, из него не выходил.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что глава Белого дома намерен добиваться заключения с Ираном на основе СВПД более долгосрочной сделки по ядерной программе, а также решения ракетной проблемы Тегерана. Глава американской дипломатии подчеркнул, что вашингтонская администрация будет консультироваться с союзниками и партнерами США по поводу дальнейших шагов в отношении исламской республики.