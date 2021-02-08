В Палате представителей настаивают, что Трамп "сознательно подстрекал к мятежу"

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Обвинители от Палаты представителей Конгресса США настаивают на том, что бывший президент Дональд Трамп в день беспорядков у Капитолия сознательно подстрекал своих сторонников "к мятежу" и в связи с этим должен быть осужден Сенатом Конгресса в рамках процесса импичмента.

Текст документа с позицией обвинения, поданного в преддверии начала разбирательства в верхней палате, обнародовала в понедельник пресс-служба юридического комитета Палаты представителей.

"Палата представителей объявила импичмент президенту Трампу не потому, что он делал непопулярные политические высказывания. Она объявила ему импичмент потому, что он сознательно подстрекал к насильственному мятежу против государства", - утверждают обвинители. "У него нет достойного оправдания или линии защиты его действий", - убеждены они.