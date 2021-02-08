Суд приговорил одного из партнеров адвоката Трампа к году тюрьмы за мошенничество

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Суд по Южному округу штата Нью-Йорк приговорил американского предпринимателя Дэвида Коррейю, который считается партнером Рудольфа Джулиани - личного адвоката экс-президента США Дональда Трампа, к одному году и одному дню тюремного заключения по обвинениям в сговоре с целью мошенничества и даче ложных показаний. Заседание суда транслировалось в режиме телеконференции.

После освобождения Коррейа еще три года должен будет оставаться под надзором. Судья также постановил, что предприниматель обязан возместить ущерб потерпевшим в размере $2 322,5 млн. Ранее также суд постановил конфисковать имущество бизнесмена на сумму $43 650.

Обвинение в сговоре с целью мошенничества в адрес Коррейи и Льва Парнаса - другого предполагаемого партнера Джулиани - были выдвинуты в сентябре 2020 года прокуратурой Южного округа штата Нью-Йорк. Согласно утверждению стороны обвинения, Коррейа и Парнас организовали компанию Fraud Guarantee, в задачи которой входило защищать клиентов от мошенничества. Ее услугами воспользовались по меньшей мере семь предпринимателей, которые перевели в управление Fraud Guarantee от $200 тыс. до $500 тыс. при условии, что они будут использоваться исключительно в инвестиционных целях. Однако, как решил суд, эти средства были обналичены и потрачены на покупку предметов роскоши.

Коррейе по совокупности двух обвинений грозил срок до трех лет и пяти месяцев тюремного заключения, однако судья заявил, что при вынесении приговора принял во внимание положительные характеристики бизнесмена, за которого заступились даже двое предпринимателей, пострадавших в результате его действий.

Однако на этом проблемы Коррейи с законом не заканчиваются. В 2019 году прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила обвинения ему, а также трем другим бывшим партнерам Джулиани - Льву Парнасу, Игорю Фруману, Андрею Кукушкину. Они якобы нарушили законы, которые запрещают привлекать иностранные средства для финансирования предвыборных кампаний в США. Кроме того, перечисленные лица якобы выступали в роли подставных лиц в рамках проведения лоббистских кампаний. Из-за пандемии коронавируса суд по этому делу был перенесен на неопределенный срок.