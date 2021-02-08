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В ОАЭ откроют храм трех мировых религий в 2022 году

Посол ОАЭ в Москве Мухаммед Ахмед аль-Джабер отметил, что Россия и ОАЭ очень схожи с точки зрения веротерпимости и религиозной толерантности

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Храм трех авраамических религий под названием "Дом семьи Авраама" планируется к открытию в ОАЭ в 2022 году. Об этом заявил в понедельник посол ОАЭ в Москве Мухаммед Ахмед аль-Джабер на мероприятии, посвященном Международному дню человеческого братства, в Еврейском музее и центре толерантности.

"В 2022 году в Абу-Даби планируется открытие храма трех мировых религий - ислама, христианства и иудаизма - под названием "Дом семьи Авраама", - сказал он.

"Храм станет местом обучения, диалога и богослужений, ориентированных на укрепление взаимопонимания между людьми всех вероисповеданий и убеждений", - добавил Джабер.

Дипломат также отметил, что Россия и ОАЭ очень схожи с точки зрения веротерпимости и религиозной толерантности. Он подчеркнул, что в ОАЭ есть все необходимые места для поклонения - мечети, церкви, синагоги.

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