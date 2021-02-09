Джонсон и Меркель обсудили борьбу с коронавирусом, мировую политику и ситуацию с Навальным

ЛОНДОН, 9 февраля. /ТАСС/. Совместная борьба с пандемией коронавируса, ситуация с Алексеем Навальным и отношения с Ираном были обсуждены премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель во время телефонного разговора. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы британского правительства, распространенном в понедельник вечером после беседы двух лидеров.

"Премьер-министр и канцлер Германии обсудили тяжелую борьбу с пандемией коронавируса и согласились с тем, что правительства должны продолжать работать сообща, чтобы обеспечить вакцинами все страны. Они подчеркнули важность поддержки международного механизма COVAX, ставящего целью расширение доступа к вакцинам от коронавируса в мире, и выразили стремление тесно сотрудничать в рамках Группы семи", - отмечается в нем.

Как сказано в сообщении, в ходе разговора стороны также подчеркнули необходимость совместных усилий по борьбе с изменением климата и в вопросе сокращения выбросов парниковых газов. "Мы ожидаем плотной совместной работы по этой теме в преддверии 26-й Конференции участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в Великобритании", - говорится в заявлении.

В заявлении указывается, что лидеры также затронули "ряд международных тем, включая ситуацию в Афганистане, Ливии и Иране". Помимо этого, Джонсон и Меркель обсудили "задержание Навального" в России.

Симоновский суд Москвы во вторник в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. До вступления решения в силу Алексей Навальный останется в СИЗО.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступают с призывом освободить Навального, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.