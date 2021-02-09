В Сенате США начнется второй процесс импичмента в отношении Трампа

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Сенат Конгресса США начнет во вторник второй процесс импичмента в отношении уже бывшего президента республиканца Дональда Трампа. Несмотря на то, что шансы вынести обвинительное заключение невелики, представители Демократической партии скорее преследуют цель нанести репутационный ущерб Трампу, чтобы максимально затруднить для него перспективы возможного участия в следующей гонке за Белый дом, равно как и вообще занимать государственные должности.

Запуск процедуры отстранения от власти связан с высказываниями республиканца на митинге 6 января перед своими сторонниками, после чего значительная часть собравшихся ринулась к Конгрессу, пытаясь воспрепятствовать утверждению на совместном заседании обеих палат законодательного органа итогов президентских выборов 3 ноября 2020 года, на которых победу одержал демократ Джо Байден. Толпа тогда прорвала оцепление сил правопорядка и ворвалась в здание, парализовав работу законодателей. В результате беспорядков погибли пять человек.

В обвинительной резолюции лишь одна статья - "подстрекательство к мятежу". Юристы республиканца настаивают, что его высказывания на митинге не были причиной столкновений, поскольку некоторые протестующие заранее решили пойти на штурм Капитолия. Впрочем, сам процесс носит беспрецедентный характер: впервые в американской истории импичменту подвергается один и тот же человек, тем более к настоящему времени сложивший свои полномочия. Эксперты полагают, что поражение на выборах, а также потеря большинства в Сенате может привести к расколу в Республиканской партии.

Перерыв на Шаббат

Само заседание начнется в 13:00 (21:00 мск). Члены Палаты представителей, так называемые управляющие импичмента, выступят в роли обвинителей, сенаторы - в качестве присяжных. Председателем процесса назначен сенатор-демократ от штата Вермонт Патрик Лихи. По данным телекомпании CNN, если бы речь шла об импичменте действующего президента, то председателем был бы, согласно американскому законодательству, глава Верховного суда Джон Робертс. Именно он являлся председателем на процессе в рамках первого импичмента Трампа, по итогам которого республиканца оправдали. Однако с учетом того, что президентские полномочия Трампа истекли 20 января, роль председателя впервые в истории США отведена законодателю. Лихи занимает пост временного главы Сената. Это вторая по значимости должность в верхней палате Конгресса после вице-президента США.

Глава демократического большинства в верхней палате Чак Шумер полагает, что процесс пройдет относительно быстро из-за отсутствия необходимости привлечения большого числа свидетелей. По данным газеты The Hill, демократы не видят в этом смысла, так как события, послужившие запуску нового импичмента, происходили у всех на глазах. В прошлый раз инициаторы импичмента запрашивали показания дополнительных свидетелей и приобщение к делу объемных материалов, но контролировавшие тогда Сенат республиканцы эти ходатайства блокировали.

Вместе с тем, обе стороны настроены завершить процесс в течение недели. Без показаний свидетелей заседания могут ограничиться представлением позиций, обсуждением предъявленного Трампу обвинения, заключительными заявлениями сторон, а затем и решающим голосованием.

Один из адвокатов Трампа Дэвид Шон запросил приостановить процесс в пятницу, 12 февраля, до воскресенья для соблюдения им Шаббата. Демократы пошли навстречу.

Аргументы сторон

Команда защиты расценивает процесс как предвзятый и неконституционный. Как утверждал в интервью телеканалу Fox News Шон, истинной целью спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) и других инициаторов импичмента является "стремление не позволить Трампу когда-либо вновь баллотироваться на пост президента".

Юристы намерены настаивать на том, что участники захвата Капитолия 6 января планировали свои действия и обращение Трампа к сторонникам с этим не связано, а также на том, что осуждение бывшего президента создаст опасный прецедент для любых политических выступлений в будущем. Защитники уверены, что в действиях бывшего главы американской администрации отсутствовал состав преступления. Кроме того, они обращают внимание на то, что Палата представителей приняла обвинительное заключение без какого-либо предварительного расследования в комитетах, нарушив тем самым собственные процедуры проведения подобных разбирательств.

Обвинители в представленном для процесса документе отвергли доводы о неконституционности запуска процедуры обструкции и призвали верхнюю палату лишить Трампа права занимать государственные должности. Как отмечается в тексте, "бывшее должностное лицо остается объектом судебного разбирательства и может быть осуждено за нарушения, допущенные в то время, когда оно занимало должность".

Адвокаты республиканца убеждены, что у Сената нет полномочий отстранять уже бывшего президента от должности.