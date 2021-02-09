В Сенате США начнется второй процесс импичмента в отношении Трампа

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Сенат Конгресса США начнет во вторник второй процесс импичмента в отношении уже бывшего президента республиканца Дональда Трампа. Несмотря на то, что шансы вынести обвинительное заключение невелики, представители Демократической партии скорее преследуют цель нанести репутационный ущерб Трампу, чтобы максимально затруднить для него перспективы возможного участия в следующей гонке за Белый дом, равно как и вообще занимать государственные должности.
Запуск процедуры отстранения от власти связан с высказываниями республиканца на митинге 6 января перед своими сторонниками, после чего значительная часть собравшихся ринулась к Конгрессу, пытаясь воспрепятствовать утверждению на совместном заседании обеих палат законодательного органа итогов президентских выборов 3 ноября 2020 года, на которых победу одержал демократ Джо Байден. Толпа тогда прорвала оцепление сил правопорядка и ворвалась в здание, парализовав работу законодателей. В результате беспорядков погибли пять человек.
В обвинительной резолюции лишь одна статья - "подстрекательство к мятежу". Юристы республиканца настаивают, что его высказывания на митинге не были причиной столкновений, поскольку некоторые протестующие заранее решили пойти на штурм Капитолия. Впрочем, сам процесс носит беспрецедентный характер: впервые в американской истории импичменту подвергается один и тот же человек, тем более к настоящему времени сложивший свои полномочия. Эксперты полагают, что поражение на выборах, а также потеря большинства в Сенате может привести к расколу в Республиканской партии.
Перерыв на Шаббат
Само заседание начнется в 13:00 (21:00 мск). Члены Палаты представителей, так называемые управляющие импичмента, выступят в роли обвинителей, сенаторы - в качестве присяжных. Председателем процесса назначен сенатор-демократ от штата Вермонт Патрик Лихи. По данным телекомпании CNN, если бы речь шла об импичменте действующего президента, то председателем был бы, согласно американскому законодательству, глава Верховного суда Джон Робертс. Именно он являлся председателем на процессе в рамках первого импичмента Трампа, по итогам которого республиканца оправдали. Однако с учетом того, что президентские полномочия Трампа истекли 20 января, роль председателя впервые в истории США отведена законодателю. Лихи занимает пост временного главы Сената. Это вторая по значимости должность в верхней палате Конгресса после вице-президента США.
Глава демократического большинства в верхней палате Чак Шумер полагает, что процесс пройдет относительно быстро из-за отсутствия необходимости привлечения большого числа свидетелей. По данным газеты The Hill, демократы не видят в этом смысла, так как события, послужившие запуску нового импичмента, происходили у всех на глазах. В прошлый раз инициаторы импичмента запрашивали показания дополнительных свидетелей и приобщение к делу объемных материалов, но контролировавшие тогда Сенат республиканцы эти ходатайства блокировали.
Вместе с тем, обе стороны настроены завершить процесс в течение недели. Без показаний свидетелей заседания могут ограничиться представлением позиций, обсуждением предъявленного Трампу обвинения, заключительными заявлениями сторон, а затем и решающим голосованием.
Один из адвокатов Трампа Дэвид Шон запросил приостановить процесс в пятницу, 12 февраля, до воскресенья для соблюдения им Шаббата. Демократы пошли навстречу.
Аргументы сторон
Команда защиты расценивает процесс как предвзятый и неконституционный. Как утверждал в интервью телеканалу Fox News Шон, истинной целью спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) и других инициаторов импичмента является "стремление не позволить Трампу когда-либо вновь баллотироваться на пост президента".
Юристы намерены настаивать на том, что участники захвата Капитолия 6 января планировали свои действия и обращение Трампа к сторонникам с этим не связано, а также на том, что осуждение бывшего президента создаст опасный прецедент для любых политических выступлений в будущем. Защитники уверены, что в действиях бывшего главы американской администрации отсутствовал состав преступления. Кроме того, они обращают внимание на то, что Палата представителей приняла обвинительное заключение без какого-либо предварительного расследования в комитетах, нарушив тем самым собственные процедуры проведения подобных разбирательств.
Обвинители в представленном для процесса документе отвергли доводы о неконституционности запуска процедуры обструкции и призвали верхнюю палату лишить Трампа права занимать государственные должности. Как отмечается в тексте, "бывшее должностное лицо остается объектом судебного разбирательства и может быть осуждено за нарушения, допущенные в то время, когда оно занимало должность".
Адвокаты республиканца убеждены, что у Сената нет полномочий отстранять уже бывшего президента от должности.
Ранее истцы направили письмо Трампу с требованием с 8 по 11 февраля дать показания под присягой, подчеркнув, что отказ можно будет расценить как свидетельство вины. Ответчики назвали запрос демократов "пиар-трюком", который, по их мнению, доказывает, что подкрепить обвинение нечем.
Разведка боем
Сенатор-республиканец Рэнд Пол от штата Кентукки 26 января после передачи статьи обвинения против Трампа в Сенат внес инициативу о признании процесса неконституционным. Хотя документ и не прошел, он продемонстрировал, что Трамп вряд ли будет осужден. Против инициативы Пола выступили 55 законодателей, 45 поддержали. Для того, чтобы отклонить ее, было достаточно простого большинства голосов (51). Пять сенаторов-республиканцев при этом отступились от партийной линии и проголосовали против предложения Пола.
Однако для вынесения обвинительного заключения в рамках импичмента требуется две трети голосов - минимум 67 из 100. Таким образом, Пол провел своего рода разведку. По словам сенатора, расклад сил, который в итоге получился, свидетельствует о том, что "процесс по импичменту заранее обречен на провал". В поддержку инициативы высказался, например, и лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, ранее заявлявший о том, что Трамп, по его мнению, спровоцировал толпу на участие в беспорядках.
Чак Шумер, в частности, опирается на прецедент с процедурой импичмента министра обороны США Уильяма Белнапа в 1876 году. Белнап, по словам Шумера, ушел в отставку еще до начала процесса в Сенате, однако верхняя палата, несмотря на это, продолжила процедуру. В качестве альтернативы обвинительному заключению демократы могут инициировать резолюцию о порицании Трампа, для принятия которой будет достаточно 60 голосов. Документ продвигает сенатор Тим Кейн. "Он <...> убеждает демократов в том, что его резолюция будет иметь тот же эффект, что и обвинительный приговор, осуждая бывшего президента и закладывая основу для того, чтобы помешать ему вернуться на пост главы государства в соответствии с 14-й поправкой [к Конституции США]", - пишет газета The Washington Post. Один из разделов указанной поправки запрещает занимать государственные посты и избираться в Конгресс должностным лицам, принявшим до этого присягу и участвовавшим впоследствии в мятеже.
Изначально предполагалось, как отмечал Шумер, что в случае одобрения импичмента верхняя палата отдельно проголосует по утверждению подобных ограничений.
Cжатые сроки
Ряд демократов, осознавая большую вероятность оправдания Трампа, стремятся провести процесс в сжатые сроки, чтобы заняться, например, утверждением пакета стимулирующих экономику мер в размере $1,9 трлн, который призывает принять президент Джо Байден. Его однопартийцы на фоне споров с республиканцами об объеме программы хотят одобрить план до 14 марта, когда истекает срок повышенных пособий по безработице.
Сам Байден признался, что не верит в возможность осуждения Трампа, но считает, что процесс должен быть завершен. Как сообщали ранее СМИ, администрация США высказывала опасения, что импичмент может оттенить законодательную повестку нового главы Белого дома.
"Он [Трамп] уже подвергнут импичменту в нижней палате [Конгресса США], и эта процедура должна продолжаться, иначе это все будет походить на фарс", - подчеркнул Байден в интервью изданию People, опубликованном 3 февраля.
"Я не жажду возмездия. Моя работа заключается в том, чтобы попытаться излечить эту страну и двигаться дальше, потому что я уверен, что у нас есть множество возможностей", - сказал он.
В стане республиканцев
Резолюцию об импичменте 13 января в Палате представителей Конгресса поддержали 10 однопартийцев Трампа, в том числе занимающая высокий пост председателя Конференции конгрессменов-республиканцев Лиз Чейни. В результате был поднят вопрос о снятии Чейни с занимаемой ей третьей по значимости должности в руководстве республиканцев в нижней палате, однако коллеги все же решили не проводить перестановки.
Как отмечают эксперты, среди республиканцев намечается раскол и предстоит борьба за руководство. "Трамп и его сторонники раскололи Республиканскую партию, - выразил мнение в беседе с корреспондентом ТАСС заслуженный профессор государственного управления, основатель Центра исследований Конгресса и президента при Американском университете Джеймс Турбер. - Мы сможем наблюдать борьбу за руководство в партии среди республиканцев. При этом исход такой битвы на сегодняшний день не предрешен. Поляризация и популизм продолжатся какое-то время".
В то же время республиканцы испытывают необходимость в поддержке со стороны самого Трампа. Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти (от штата Калифорния) 28 января приезжал к бывшему президенту в поместье в Мар-а-Лаго в штате Флорида. Встреча, по данным телекомпании CNN, была посвящена в первую очередь намерениям руководства партии вернуть себе большинство в нижней палате Конгресса США на промежуточных выборах в следующем году.
Перспективы же участия Трампа в новой гонке за Белый дом пока не ясны.