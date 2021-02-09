{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Демократы и республиканцы договорились о формате проведения импичмента Трампа

Обвинителям от Палаты представителей Конгресса и адвокатам экс-президента США предоставят равное количество времени на то, чтобы задать вопросы и выступить с заключительными заявлениями

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Лидеры демократического большинства и республиканского меньшинства Сената Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) и Митч Макконнелл (от штата Кентукки) в понедельник достигли договоренности по формату проведения процедуры импичмента бывшего президента Дональда Трампа в верхней палате законодательного органа.

На эту тему
Как Дональду Трампу пытались объявить импичмент. Детали процесса и хронология попыток

"Форма [проведения процедуры импичмента], о которой мы договорились, в высшей степени справедлива", - отметил Шумер, выступая перед сенаторами. В распространенном письменном заявлении Макконнелл подчеркнул, что рад достигнутому соглашению, которое "сохраняет надлежащую правовую процедуру и права обеих сторон".

Договоренности предоставят обвинителям от Палаты представителей Конгресса и адвокатам Трампа равное количество времени на то, чтобы задать вопросы и выступить с заключительными заявлениями.

Формат процедуры

Процесс импичмента начнется во вторник с обсуждения конституционности самого разбирательства в отношении уже бывшего президента. После четырехчасового обсуждения конституционности последует голосование по вопросу о том, имеет ли верхняя палата Конгресса право проводить процедуру импичмента в отношении экс-главы Белого дома. Для одобрения законодателям необходимо простое большинство, которое демократы смогут обеспечить. Команда юристов Трампа и большинство сенаторов-республиканцев выступают против второй процедуры импичмента в отношении бывшего американского лидера, подчеркивая, что этот процесс неконституционен.

В среду в полдень обвинители и адвокаты выступят со вступительными речами, после чего начнутся выступления, продолжительностью до 16 часов (на это отведено два дня) для каждой из сторон на изложение доводов с возможностью проведения прений. Кроме того, сенаторам будет предоставлено в общей сложности четыре часа для того, чтобы задать вопросы юристам и обвинителям из нижней палаты. На этом этапе Сенат сможет проголосовать за вызов свидетелей и предоставление дополнительных доказательств. Наконец, на заключительные заявления обеим сторонам будет предоставлено четыре часа, поровну распределенных между обвинителями и юристами.

По просьбе одного из адвокатов экс-главы государства процедура будет приостановлена в пятницу вечером и возобновится во второй половине дня в воскресенье. Таким образом, если стороны не будут вызывать свидетелей, процедура завершится уже на следующей неделе, быстрее, чем первый аналогичный процесс над Трампом в прошлом году.

Сенаторы во вторник должны утвердить резолюцию с договоренностями по формату процедуры импичмента. Голосование будет носить формальный характер в связи с тем, что все участники процесса - демократы и республиканцы Сената, обвинители и адвокаты Трампа - уже согласились со всеми пунктами документа.

Теги
СШАМакконнелл, МитчТрамп, Дональд
Сенат США утвердил кандидатуру Кэтлин Хикс на пост первого заместителя министра обороны
Она станет первой женщиной на этой должности
Читать полностью