Ким Чен Ын выступил на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи

СЕУЛ, 9 февраля. /ТАСС/. Лидер КНДР, генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын выступил на начавшемся в понедельник в Пхеньяне втором пленуме ЦК ТПК 8-го созыва с докладом о первоочередных задачах экономического развития страны, поставленных на VIII съезде партии. Об этом во вторник сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Генеральный секретарь отметил, что постановление съезда партии - это долгосрочные задачи во всех сферах, которые нужно выполнить за предстоящие пять лет. На пленуме необходимо детально изучить планы работы на этот год, закрепить их и претворять в жизнь как решение ЦК партии", - говорится в сообщении ЦТАК.

Ким Чен Ын подверг критике "пассивные и приспособленческие тенденции" в государственных руководящих хозяйственных органах и назвал средства, необходимые для их преодоления и новаторского развития. КНДР, подчеркнул он, планирует увеличить капиталовложения и производство стального проката и химических удобрений, развивать энергетическую и угольную промышленность, железнодорожный транспорт, производство стройматериалов, легкую промышленность и торговлю.

Ким Чен Ын выразил волю партии продолжать динамичное экономическое строительство и стремиться к большей стабильности и лучшим условиям жизни для народа, несмотря на сохранение чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса, подчеркнул ЦТАК.