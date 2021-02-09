Псаки объяснила, почему Байден созвонился с Путиным раньше других лидеров

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Белый дом отказывается уточнить, когда именно планируется организовать первый телефонный разговор между нынешним президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Внимание пресс-секретаря американского лидера Джен Псаки привлекли в понедельник на регулярном брифинге для журналистов к тому, что Джо Байден, инаугурация которого состоялась 20 января, до сих пор не созвонился с Си Цзиньпином. В связи с этим у Псаки поинтересовались, намеренно ли Вашингтон откладывает эту беседу, стремясь таким образом продемонстрировать готовность жестко действовать в диалоге с Пекином. Представителя Белого дома также попросили уточнить, когда именно может состояться такой разговор.

"Часть нашей стратегии заключается в том, чтобы тесно консультироваться с нашими партнерами и союзниками", - ответила Псаки, напомнив, что Байден уже побеседовал с лидерами Японии, Республики Корея и Австралии. "Китай, конечно, был важной темой таких разговоров. Он (Байден - прим. ТАСС) также обсуждал Китай со своими европейскими союзниками. Часть нашей стратегии, безусловно, сводится к тому, чтобы взаимодействовать с партнерами и союзниками <...>, вести такие переговоры и взаимодействие в первую очередь, а также вести консультации с демократами и республиканцами на Капитолийском холме", - заявила представитель главы администрации США.

"Мы находимся здесь (в Белом доме - прим. ТАСС) всего две с половиной недели. <...> У него (Байдена - прим. ТАСС) еще состоялись беседы, взаимодействие не с каждым мировым лидером", - отметила Псаки.

На это ей указали, что у Байдена уже прошла беседа с президентом России Владимиром Путиным, который, как выразилась журналистка, "не является союзником". "Разумеется, нет", - тут же согласилась с нею Псаки.

"У него (Байдена - прим. ТАСС) состоялся этот разговор отчасти потому, что был график для Нового ДСНВ (Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений - прим. ТАСС), приближался крайний срок [продления] Нового ДСНВ. В ходе этого разговора он (Байден - прим. ТАСС) очень ясно дал понять, что у него и администрации [США] имеется существенная обеспокоенность по поводу предположительных действий российского правительства", - сказала Псаки. "Однако в основном, - добавила пресс-секретарь, - его (Байдена - прим. ТАСС) другие звонки были до сих пор другим партнерам и союзникам в регионе - в Азии и Европе".